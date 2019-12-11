Команда Зеленського під час Нормандського саміту поєднала роботу з туризмом - ЗМІ



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Президент з делегацією влаштували собі триденний візит до Парижу

Вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч - журналісти

Команда президента Володимира Зеленського під час Нормандського саміту поєднала роботу з туризмом, влаштувавши собі триденний візит до Парижу.

Про це пише «Європейська правда».

«Офіційна частина візиту розпочалася лише у понеділок, 9 грудня, о 15:00 за місцевим часом (о 16:00 за Києвом), а Зеленський з усією своєю делегацією прибув до столиці Франції в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними журналістів, це не був пізній рейс», - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що у неділю ввечері один з українських журналістів зустрів президента, який гуляв вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з Офісу президента та СБУ, а його речниця у неділю ще й запостила в інстаграм своє відео з-під Ейфелевої вежі.

Також у понеділок вранці жодних міжнародних зустрічей (із французькою стороною чи з іншими посадовцями) у президента не було. Для французів (які мають гарантувати безпеку усіх іноземних лідерів та супроводжувати їх) ця частина дня значилася як приватна програма.

Журналісти пишуть, що час відльоту Зеленського з Парижа можна визначити доволі точно за фотографією на сторінці Зеленського у Facebook – це було 10 грудня 15.59.

В Офісі президента підтвердили, що українська делегація прилетіла за день до «нормандського саміту», запевнивши, що і в неділю, і в понеділок у Парижі проходили робочі наради.

Видання інформує, що вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками за масовість додаткова ночівля величезної української делегації обійшлася державі в копієчку; та й стоянка літака в аеропорту не є безкоштовною.

Також журналісти відзначили, що український президент став єдиним, хто влаштував виїзну підготовку до саміту. «І Меркель, і Путін прибули до Парижа у понеділок», - йдеться у статті.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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