У «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді. Хто готується на вихід

Кадрові питання планують обговорити увечері 1 листопада

У монобільшості попередньо визначилися з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, а звільнення міністра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу» та у команді президента.

«Це все вирішено на 90%. У нас як завжди лишають 10% на випадок "ну не вийшло», – попередив співрозмовник.

За даними джерел, станом на неділю кадрові ротації у Кабміні виглядають так:

замість міністра екології Романа Абрамовського прийде його заступник Руслан Стрілець;

міністра оборони Андрія Тарана замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова;

Резнікова – на нардепа від «Слуги народу» Ірину Верещук;

віцепрем’єра Олега Уруського – на головного митника Павла Рябікіна.

Станом на ранок понеділка під питанням ще звільнення Любченка.

Обговорюється, що замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.

Співрозмовник додав, що кадрові питання детально планують обговорити з депутатами монобільшості увечері 1 листопада, адже «співбесідами і звільненнями як завжди займалися на Банковій».

Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду



