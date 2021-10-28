Уряд встановив нові вимоги до дизельного пального. Що це дає водіям?

Кабмін запровадив для дизеля важливий параметр – гранична температура фільтрованості. Це має позитивно вплинути на якість пального

Кабмін підвищив вимоги до якості дизельного пального. У четвер, 28 жовтня, уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

Головна мета документу – запровадити новий параметр для дизеля: «гранична температура фільтрованості».

Так, для зимового дизельного пального така температура становитиме не вище -20 градусів за Цельсієм. Для арктичного – не вище -30 градусів за Цельсієм.

Крім того, для літнього дизеля гранична температура фільтрованості становитиме не вище -5 градусів за Цельсієм.

Тобто, фактично в Україні вперше запровадили важливий параметр для дизельного пального, яке дозволить водіям скаржитися на неякісне пальне, яке втрачає здатність до фільтрованості при низьких температурах.

Раніше влада також перевірила якість пального на українських заправках. Результати виявилися невтішними. Детальніше про це – за посиланням.

Які заправки, за даними інституту, продають неякісне пальне, дивіться за цим посиланням.

Також нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.