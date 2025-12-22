Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)

ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва

Київський торговельний центр на Луговій, відомий як «Караван Outlet», завершив процес перейменування. Відтепер об'єкт працює під новою назвою – Victoria Gardens. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Новий рік – нове ім'я, нова історія», – зазначили нові власники ТРЦ.

Зміна бренду стала результатом угоди, укладеної восени 2024 року, коли інвестиційна компанія Dragon Capital придбала 100% статутного капіталу ТРЦ у групи DCH. Як пояснила комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець, зміна назви протягом року була однією з умов угоди з попереднім власником.

Оновлена концепція та плани розвитку

Разом із назвою змінюється і внутрішня стратегія торговельного центру:

Поєднання форматів : Victoria Gardens працюватиме як симбіоз класичного ТРЦ із регулярними колекціями та аутлет-центру.

: Victoria Gardens працюватиме як симбіоз класичного ТРЦ із регулярними колекціями та аутлет-центру. Нові бренди : У планах власників – посилення пулу орендарів у сегментах фешн, спорт та електроніка, а також залучення нових якірних операторів.

: У планах власників – посилення пулу орендарів у сегментах фешн, спорт та електроніка, а також залучення нових якірних операторів. Реновація фудкорту : Очікується відкриття популярних закладів швидкого харчування та оновлення зон розваг.

: Очікується відкриття популярних закладів швидкого харчування та оновлення зон розваг. Безпека: Для відвідувачів плануєть облаштування сучасного укриття на паркінгу.

ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва і єдиним великим аутлет-центром у місті на сьогодні. За даними Української ради торгових центрів, загальна площа об’єкта становить 57 321 кв.м., з яких орендна площа (GLA) займає 42 788 кв.м. ТРЦ об'єднує понад 50 міжнародних фешн-брендів, а також п'ятизальний кінотеатр, ролердром, дитячий парк розваг, гіпермаркет та фуд-корт.

Коли відвідувачі відчують зміну не лише назви

Зараз заповнюваність ТРЦ становить близько 90%. Протягом найближчих трьох-шести місяців після завершення підписання договорів з новими партнерами Dragon Capital планує масштабну маркетингову кампанію для просування бренду Victoria Gardens у столиці, щоб збільшити відвідуваність та закріпити нову ідентичність ТРЦ на ринку.

Victoria Gardens – це також назва найбільшого ТРЦ на заході України, у Львові, який також перебуває в управлінні Dragon Capital.

Нагадаємо, дослідження фінансових показників показало, що найбільші збитки за перше півріччя 2025 року серед п'яти найбільших торговельних центрів Києва отримали Ocean Plaza, Respublika Park та Blockbuster Mall. Згідно з дослідженням, найзбитковішим виявився торговельно-розважальний центр Ocean Plaza (165 тис. кв. м, товариство з обмеженою відповідальністю «ІС «Либідь») у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком – 1,4 млрд грн. У першому півріччі 2025 року дохід становив 733,8 млн грн (66,7% від рівня попереднього року). Водночас збитки скоротилися, але залишилися суттєвими і склали 130 млн грн.

До слова, поруч із кінцевою станцією червоної лінії метро «Академмістечко» планується будівництво чергового гігантського торгово-розважального центру, а саму станцію та підземні переходи хочуть реконструювати. Роботи триватимуть до 2027 року.