Головна Київ Новини
search button user button menu button

Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
Передана колекція містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків
фото: Національний музей історії України

Передана колекція має велику історичну цінність, виняткове культурне, наукове та мистецьке значення

Колекцію Національного музею історії України поповнили близько восьми тисяч унікальних експонатів – це найбільша за часів незалежності України передача пам’яток до музейної збірки. Найчисельнішою є колекція монет від античності до пізнього середньовіччя, яка нараховує близько шести тисяч предметів. Найцікавішу частину становлять монети грецьких держав Північного Причорномор’я – Ольвії, Пантікапею, Херсонесу, а також монетні гривні княжої Русі 11–14 століть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Колекцію Національного музею історії України поповнили близько вісім тисяч унікальних експонатів
Колекцію Національного музею історії України поповнили близько вісім тисяч унікальних експонатів
фото: Національний музей історії України

«Між музеєм та громадянином України укладено договір дарування, в межах якого закладу передано колекцію предметів археології, нумізматики, колекційної зброї та антикваріату», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що передана колекція має велику історичну цінність, виняткове культурне, наукове та мистецьке значення, адже більшість предметів є унікальними і не мають аналогів у музейному фонді України. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини нашої держави.

Передана колекція має велику історичну цінність
Передана колекція має велику історичну цінність
фото: Національний музей історії України

У музеї наголошують, шо колекція вирізняється хронологічним і культурним різноманіттям, охоплюючи період від пізнього палеоліту до пізнього середньовіччя. Вона містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків, зокрема сокири й мечі доби пізньої бронзи, мечі раннього заліза, унікальний візантійський меч 9 ст., а також скандинавські мечі 10 ст. та зразки холодної зброї аж до світових воєн. Окремий інтерес становлять деталі жіночого костюма, фібули й орлиноголові пряжки готів 6–7 ст. н. е. з Криму та античний червонофігурний посуд 4 ст. до н. е.

«Частина колекції вже експонується в музеї на виставці «День Археолога: врятовані скарби», а також на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!», – повідомили у преслужбі музею.

Частина колекції вже експонується в музеї на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!»
Частина колекції вже експонується в музеї на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!»
фото: Національний музей історії України

Зазначається, що договір та передача колекції стали можливі внаслідок скоординованих дій Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного музею історії України та Міністерства культури України. 

«Так, у 2022 році слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого було вилучено та передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України унікальну колекцію пам’яток з особистої колекції колишнього народного депутата України Горбатова В.М.», – повідомили у музеї.

Колекція містить мечі та зразки холодної зброї аж до світових воєн
Колекція містить мечі та зразки холодної зброї аж до світових воєн
фото: Національний музей історії України

Надалі з огляду на співпрацю Горбатова В.М. з правоохоронними органами між ним та стороною обвинувачення було укладено угоду про визнання винуватості.

Передана колекція має велику історичну цінність
Передана колекція має велику історичну цінність
фото: Національний музей історії України

«Також Горбатов В.М. прийняв рішення про передачу всієї колекції на користь держави в особі Національного музею історії України та уклав відповідний договір дарування», – йдеться у повідомленні.

Раніше київська митниця передала українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України. До фондів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині та Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися предмети археології та старовинні монети.

Теги: Київ музеї

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсьогодні на шляхопроводі курсує тролейбусний маршрут №29
Відкриття шляхопроводу біля метро «Дарниця»: рух тролейбусів та автобусів відновлено
28 листопада, 15:59
У Києво-Печерській лаврі створено простір пам’яті українських жінок, чиї життя забрала війна
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
27 листопада, 09:16
Ціни на цибулю у столичному супермаркеті «Сільпо»
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було
25 листопада, 08:54
Київ вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років
Вшанування пам’яті жертв голодоморів: у столиці приспущено найбільший прапор України
21 листопада, 16:39
25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
16 листопада, 20:57
Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА та ракетами
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
14 листопада, 06:15
Наслідки атаки на Київ
Росія здійснила комбіновану атаку на Київ (оновлено)
14 листопада, 04:58
Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до десяти років ув’язнення
Двоє нетверезих чоловіків ледь не до смерті побили сусіда через музику
12 листопада, 09:52
Тепер у єдиній черзі з військовозобов'язаними змушені стояти люди, які оформлюють соціальні послуги, квартирні питання та інші адміністративні процедури
Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
11 листопада, 11:56

Новини

День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)
На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua