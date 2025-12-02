Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)

Передана колекція має велику історичну цінність, виняткове культурне, наукове та мистецьке значення

Колекцію Національного музею історії України поповнили близько восьми тисяч унікальних експонатів – це найбільша за часів незалежності України передача пам’яток до музейної збірки. Найчисельнішою є колекція монет від античності до пізнього середньовіччя, яка нараховує близько шести тисяч предметів. Найцікавішу частину становлять монети грецьких держав Північного Причорномор’я – Ольвії, Пантікапею, Херсонесу, а також монетні гривні княжої Русі 11–14 століть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Колекцію Національного музею історії України поповнили близько вісім тисяч унікальних експонатів фото: Національний музей історії України

«Між музеєм та громадянином України укладено договір дарування, в межах якого закладу передано колекцію предметів археології, нумізматики, колекційної зброї та антикваріату», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що передана колекція має велику історичну цінність, виняткове культурне, наукове та мистецьке значення, адже більшість предметів є унікальними і не мають аналогів у музейному фонді України. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини нашої держави.

Передана колекція має велику історичну цінність фото: Національний музей історії України

У музеї наголошують, шо колекція вирізняється хронологічним і культурним різноманіттям, охоплюючи період від пізнього палеоліту до пізнього середньовіччя. Вона містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків, зокрема сокири й мечі доби пізньої бронзи, мечі раннього заліза, унікальний візантійський меч 9 ст., а також скандинавські мечі 10 ст. та зразки холодної зброї аж до світових воєн. Окремий інтерес становлять деталі жіночого костюма, фібули й орлиноголові пряжки готів 6–7 ст. н. е. з Криму та античний червонофігурний посуд 4 ст. до н. е.

«Частина колекції вже експонується в музеї на виставці «День Археолога: врятовані скарби», а також на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!», – повідомили у преслужбі музею.

Частина колекції вже експонується в музеї на виставці зброї та військового спорядження «През шаблі маєм права!» фото: Національний музей історії України

Зазначається, що договір та передача колекції стали можливі внаслідок скоординованих дій Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного музею історії України та Міністерства культури України.

«Так, у 2022 році слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого було вилучено та передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України унікальну колекцію пам’яток з особистої колекції колишнього народного депутата України Горбатова В.М.», – повідомили у музеї.

Колекція містить мечі та зразки холодної зброї аж до світових воєн фото: Національний музей історії України

Надалі з огляду на співпрацю Горбатова В.М. з правоохоронними органами між ним та стороною обвинувачення було укладено угоду про визнання винуватості.

Передана колекція має велику історичну цінність фото: Національний музей історії України

«Також Горбатов В.М. прийняв рішення про передачу всієї колекції на користь держави в особі Національного музею історії України та уклав відповідний договір дарування», – йдеться у повідомленні.

Раніше київська митниця передала українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України. До фондів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині та Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися предмети археології та старовинні монети.