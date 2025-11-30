У Києві два райони частково залишаються знеструмленими

ДТЕК обіцяє завершити ремонтні роботи у Голосіївському та Солом’янському районах за декілька годин

У Києві після нічної російської атаки частина мешканців Голосіївського та Солом’янського районів все ще залишається без електропостачання. Як повідомила Група ДТЕК, енергетикам вдалося оперативно відновити живлення для більшості столиці, пише «Главком».

«Київ: 550 тис. родин знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки», – йдеться у повідомленні компанії.

Незважаючи на це, через значні пошкодження без електрики залишається частина жителів вищезазначених районів. ДТЕК запевнила, що аварійно-відновлювальні роботи ведуться цілодобово і плануються до завершення сьогодні до 14:00.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву.

За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина.