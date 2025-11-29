Головна Київ Новини
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Ткаченко розповів про наслідки російського удару на Харківському шосе

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Ткаченко розповів про наслідки російського удару на Харківському шосе
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
На локації 17 постраждалих та одна людина загинула

Уночі ворожа ціль впала прямо поруч з житловим будинком на Харківському шосе. Хвиля від вибуху була такою, що вікна винесло в усіх будинках навколо. Людям повикорчовувало двері. У багатоповерхівці зайнялася пожежа. Як інформує «Главком», про наслідки ворожого удару повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Координуємося спільно з рятувальниками та комунальниками для якнайшвидшої ліквідації наслідків. Масштаб пошкоджень значний. Тут на локації 17 постраждалих та одна людина загинула. Понад 600 вікон і балконів пошкоджені. Наразі працює штаб, де вже прийняли більше 250 осіб. Прийняли 68 заяв на виплату 10 тис. грн за програмою «Турбота. Назустріч киянам». Також одну заяву подали на виплату 40 тис грн – це родина, в якої суттєво постраждала квартира», – сказав Ткаченко.

Усі комунальники оперативно намагаються закрити пошкоджені вікна плівкою та OSB, щоб можна було відновити комунікації, зберегти тепло. Наразі близько 400 віконних блоків вже ізольовано, запевнив очільник КМВА.

Як відомо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

