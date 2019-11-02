У Верховній Раді хочуть скасувати відповідальність за самогоноваріння



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Наразі за самогоноваріння можна отримати штраф

Ініціаторами законопроєкту закону стали нардепи «Слуги народу»

Група депутатів фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроєкт №2371 про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, тексту законопроекту наразі там немає.

Ініціаторами проєкту закону стали нардепи «Слуги народу» Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук.

Згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від трьох до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 170 гривень).

Як відомо, 1 листопада спікер Дмитро Разумков закрив засідання Ради з 20 депутатами в залі. Наступне засідання відбудеться 12 листопада о 10:00

До слова, скандальний «слуга народу» пропонує Раді продовжити у школах викладання російською мовою до 2023 року.