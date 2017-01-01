У Верховній Раді попередньо підтримали закон про гендерну рівність в армії

Депутати виступають за надання жінкам таких же можливостей, які є у воїнів-чоловіків

У першому читанні Народні депутати прийняли за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях». #ЗП6109 щодо забезпечення рівних прав і



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Фото з відкритих джерел

Депутати виступають за надання жінкам таких же можливостей, які є у воїнів-чоловіків

У першому читанні Народні депутати прийняли за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях».

#ЗП6109 щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ПРИЙНЯТО! pic.twitter.com/65ipURGTcB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 декабря 2017 г.

«Законопроект спрямований на забезпечення гендерної рівності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях та протидію дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони», — повідомили в Міноборони.

Проектом пропонується внести зміни до положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та до пункту 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, якими:

передбачається надати особам обох статей рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

закріпити принцип, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби;

скасувати обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів.

Раніше повідомлялося, що в Україні зарплата жінок становить лише 80% від чоловічої.