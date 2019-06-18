У Верховній Раді вже зареєстрована постанова про припинення депутатських повноважень Бухарєва
Новий глава Служби зовнішньої розвідки, згідно із законом, повинен позбавитись депутатського мандату
У вівторок, 18 червня, регламентний комітет Верховної Ради розглянув заяву Владислава Бухарєва про дострокове припинення його повноважень як народного депутата.
Відповідне доручення 11 червня надав спікер Андрій Парубій.
Комітет вирішив внести дане питання на розгляд парламенту.
Відповідний проект постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бухарєва В.В.» під №10385 був зареєстрований в Раді.
Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.