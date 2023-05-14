Зеленський пропонував завдати ударів по РФ та трубопроводу «Дружба» – WP

Під час нарад президент України Володимир Зеленський пропонував завдавати ударів по території Російської Федерації та трубопроводу «Дружба»

Під час нарад «за зачиненими дверима» президент України Володимир Зеленський пропонував захопити частину Росії та підірвати трубопровід Дружба, нафту через який отримує Угорщина. Про це, посилаючись на секретні дані Пентагону, повідомляє Washington Post.

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«За закритими дверима український лідер запропонував піти в більш сміливому напрямку – окупувати російські села, щоб отримати вплив на Москву, бомбити трубопровід, яким російська нафта перекачується в Угорщину, а також в приватному порядку хотіти ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії, йдеться в секретних документах американської розвідки, в яких детально описуються контакти Зеленського з високопоставленими помічниками і воєначальниками», – йдеться в матеріалі WP.

У злитих документах американського оборонного відомства з'явилася інформація, що український лідер у січні запропонував завдати удари по Росії та одночасно перекинути українські сухопутні війська на ворожу територію. Ймовірно, ці дії дали б Україні перевагу у переговорах з Москвою. Така інформація містилася в конфіденційних документах, що потрапили в мережу.

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Крім того, на зустрічі з віцепрем'єром – міністром економіки України Юлією Свириденко Зеленський запропонував підірвати нафтопровід «Дружба», яким нафта транспортується до Угорщини.

«Зеленський підкреслив, що ... Україна повинна просто підірвати трубопровід і знищити, ймовірно, Угорську промисловість, що значною мірою спирається на російську нафту», – йдеться в документі.

Згідно зі звітом американського оборонного відомства, у якому описані конфіденційні розмови, український лідер Володимир Зеленський висловлював гнів стосовно Угорщини і можливо перебільшував загрози щодо цієї країни. Хоча Угорщина номінально є частиною західного альянсу, Орбан вважається найбільш дружньо налаштованим до Кремля європейським лідером.

Водночас представник адміністрації президента США Джо Байдена в коментарі WP заявив, що коментарі Зеленського не стануть причиною припинення надання ATACMS.

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«Україна неодноразово зобов'язувалася відповідально і стратегічно застосовувати зброю, надану США, коли це необхідно для протидії російській агресії, і ми впевнені, що так буде і надалі», – сказав представник Пентагону.

Інший високопоставлений чиновник адміністрації президента США зазначив, що «Зеленський дотримав обіцянки, які він дав президенту Байдену, і вони не вірять, що щось зміниться».

Раніше повідомлялося, що голова угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування.