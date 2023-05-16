Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Військові сили Угорщини поблизу України – це був «план Б» на випадок російського вторгнення

Перед повномасштабним вторгнення РФ Угорщина стягувала певні військові сили уздовж західного кордону України. Про це розповів угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини, передає «Європейська правда».

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Рац розповів, що склад цих військ був не таким, як з російського боку.

«Росія зібрала наступальні сили. Угорські сили, спрямовані до вашого кордону незадовго до вторгнення РФ, не були наступальними», – запевняє він.

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За словами Раца, це був «план Б» на випадок російського вторгнення, який передбачав, що почнеться потужна гуманітарна криза та піде масштабний потік біженців з України. Тож потрібно було б запезпечити їх наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим – все це могли зробити відповідні армійські підрозділи.

Крім того, угорська влада нібито побоювалися заходу збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Югославії.

«Причина присутності понтонів (вздовж кордону з Україною – «Главком») – те, що Угорщина готувалася до можливого удару Росії по мостах, у тому числі по мосту Чоп – Захонь, де є один з ключових пунктів перетину кордону. Тож були плани, що у разі, якщо Росія руйнує міст – угорці разом з українською стороною можуть швидко навести переправу через Тису, щоб дати змогу біженцям перетинати її», – розповідає він.

Експерт наголосив, що українська сторона знала про всі ці дії і навіть існувала координація між Будапештом і Києвом.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.