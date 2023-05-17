Угорщина пояснила, чому блокує транш військової підтримки ЄС для України

Угорський уряд вважає, що Європейський фонд миру використовується виключно для України, що це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах

Уряд Угорщини 16 травня підтвердив, що не схвалив виділення чергового траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF), який фінансує державам-членам військове обладнання, яке надається Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву пресслужби угорського уряду.

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У ній ідеться про те, що угорський уряд не погоджується з використанням Європейського фонду миру «виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах».

Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має спрямовуватися також на держави Балкан і Північну Африку, і для нього «дуже важливо, щоб ці питання були роз’яснені».

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Нагадаємо, що Будапешт заблокував виплату восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру на озброєння для України.

Як відомо, керівництво Угорщини відмовилося надати Україні будь-яку військову техніку. Крім того, угорський уряд не дозволяє іншим членам ЄС чи НАТО доставляти через територію Угорщини обладнання до України.

Раніше Угорщина блокувала схвалення пакету допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, знявши своє вето лише після того, як інші країни погодилися зменшити суму коштів ЄС, заморожених відповідно до нового механізму верховенства закону.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться.