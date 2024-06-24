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Рада ЄС незабаром затвердить текст безпекової угоди з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада ЄС незабаром затвердить текст безпекової угоди з Україною
Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями
фото з відкритих джерел

Текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити на засіданні Ради ЄС із загальних питань

У вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст угоди про гарантії безпеки між Україною і Євросоюзом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на європейського дипломата високого рівня.

За словами співрозмовника, текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити на засіданні Ради ЄС із загальних питань, що відбудеться у вівторок у Люксембурзі, і підписати найближчими днями після того.

«Формальне затвердження цієї угоди буде завтра (у вівторок) у рамках Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі», – сказав дипломат. 

Нагадаємо, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

До слова, президент Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

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Теги: Європейський союз безпека

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