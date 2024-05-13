Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
Чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року
фото: Reuters

Проєкт угоди перераховує дев'ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжуватиме надавати Україні

Майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. 

Документ був підготовлений у квітні та наразі обговорюється між ЄС та Україною. Він передбачає, що в разі «майбутньої агресії» Київ і Брюссель протягом 24 годин проведуть консультації і «швидко визначать» подальші кроки відповідно до зобов'язань.

Проєкт перераховує дев'ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжуватиме надавати Україні, зокрема постачання зброї, навчання військових, співпрацю в оборонній промисловості та допомогу в розмінуванні.

У документі також підкреслюють, що ці зобов’язання будуть дійсні доти, «доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях». За 10 років цю угоду зможуть повторно переглянути.

Водночас не уточнює вартість або кількість майбутньої допомоги. Reuters зазначає, що чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року.

За словами речника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано, така угода має на меті як заспокоїти Київ, так і «дати потужний сигнал Росії, що ми продовжимо підтримувати Україну, чого б це не коштувало».

Нагадаємо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів
Теги: Європейський союз Україна Брюссель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через відсутність достатньої підтримки Заходу рішучість України може бути ослаблена
Українська лінія фронту може обвалитися вже цього літа – Politico
17 квiтня, 12:20
«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини у Білорусі
«Вагнерівці» готують білоруських диверсантів для війни в Україні
15 квiтня, 22:12
Марта Костюк здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах
Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500
20 квiтня, 21:09
В українських правоохоронців можуть виникнути проблеми, якщо раптом олігарх утече до Кіпру, громадянином якого він є
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
23 квiтня, 08:31
ЗСУ, скоріш за все, залучать достатню допомогу від США для придушення російських наступальних операцій у червні 2024 року
Коли Україна покращить оперативне положення на фронті: прогноз ISW
21 квiтня, 07:22
На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, Україна без затримки отримає ракети до Patriot
До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг
29 квiтня, 15:13
Герцогиня продемонструвала свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну
Перший візит британської королівської особи з 2014 року: герцогиня Единбурзька відвідала Україну
30 квiтня, 02:02
Україна чекає на кроки ЄС, необхідні для початку вступних переговорів
Зеленський хоче бачити Білорусь членом ЄС
9 травня, 15:32
Хто саме поставлятиме літаки Україні найближчим часом, залишається невідомим
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard
10 травня, 17:29

Політика

Держсекретар США Блінкен відвідає Україну – Politico
Держсекретар США Блінкен відвідає Україну – Politico
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС
Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС
Росія готова воювати із Заходом – Лавров
Росія готова воювати із Заходом – Лавров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
12K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
8082
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
6953
Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці
4816
Людей з футболками «ухилянт» необхідно хапати першими
4685
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
12 травня, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua