ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС

Чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року

Проєкт угоди перераховує дев'ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжуватиме надавати Україні

Майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди.

Документ був підготовлений у квітні та наразі обговорюється між ЄС та Україною. Він передбачає, що в разі «майбутньої агресії» Київ і Брюссель протягом 24 годин проведуть консультації і «швидко визначать» подальші кроки відповідно до зобов'язань.

Проєкт перераховує дев'ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжуватиме надавати Україні, зокрема постачання зброї, навчання військових, співпрацю в оборонній промисловості та допомогу в розмінуванні.

У документі також підкреслюють, що ці зобов’язання будуть дійсні доти, «доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях». За 10 років цю угоду зможуть повторно переглянути.

Водночас не уточнює вартість або кількість майбутньої допомоги. Reuters зазначає, що чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року.

За словами речника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано, така угода має на меті як заспокоїти Київ, так і «дати потужний сигнал Росії, що ми продовжимо підтримувати Україну, чого б це не коштувало».

Нагадаємо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.