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ЄС підпише безпекову угоду з Києвом найближчим часом: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЄС підпише безпекову угоду з Києвом найближчим часом: названо дату
24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Сторони вже погодили текст договору

Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня. Про це повідомив високопосадовець ЄС під час брифінгу у Брюсселі в п'ятницю 21 червня, передає Deutsche Welle.

За словами високопоставленого європейського чиновника, сторони вже погодили текст договору. На це знадобилося кілька місяців.

Він уточнив, що в договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Крім того, очікується, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні.

«Цим займуться глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв'язку. «Надання Україні озброєнь – наш головний пріоритет», – зазначив високопосадовець ЄС.

Нагадаємо, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

До слова, президент Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

Як повідомлялося, Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України.

Читайте також: «Гарантії» без гарантій. Чи здатні нові безпекові угоди зупинити війну?

Теги: війна Україна Європейський союз

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