Втрата Сіверська. Сирський назвав винних

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

Сирський повідомив, що росіянам не вдалося просунутися в районі Сіверська за останній місяць
фото: Вільне Радіо

«Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська»

Ситуація на Слов'янському напрямку у Сіверську, який намагалися захопити росіяни наразі стабільна. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком». 

За словами Олександра Сирського, ситуації на цьому напрямку була покращенна завдяки зусиллям ЗСУ. «Стабілізована обстановка і в районі Сіверська. Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів», – повідомив головком. 

Олександр Сирський також заявив, що командири, які допустили втрату населеного пункту в цьому напрямку були покарані. «Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач зазначив, що росіянам не вдалося просунутися в районі Сіверська за останній місяць. «Нараз бойові дії тут мають високу інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів», – розповів Олександр Сирський.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року російські воєнкори та диктатор Володимир Путін заявили про захоплення Сіверська на Донеччині. Раніше 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи зазначила, що фіксуються  поодинокі намагання окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будівлях, щоб створити видимість контролю над містом і задовольнити політичні потреби свого керівництва.

Також повідомлялося, що згодом з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині. У районі Сіверська тривали важкі бої. Російські окупанти мали відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

Теги: Олександр Сирський ЗСУ Донеччина окупанти



