План війни. Федоров назвав ключові цілі України

Глава Міноборони: «Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка РФ не витримає навантаження»

Міністр оборони представив план війни, який передбачає три стратегічні цілі

У четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує системно посилювати оборону, щоб змусити ворога до миру. Міністр оборони Михайло Федоров представив план війни, який передбачає три стратегічні цілі: закрити небо, зупинити просування російських військ у кожному домені та позбавити РФ економічного ресурсу для ведення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

«Щодня кожен українець думає про одне: коли закінчиться війна. Ми хочемо миру більше, ніж будь-хто у світі. Президент, переговорна група, дипломати щодня працюють, щоб його наблизити. Але Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання: паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру», – каже він.

Перша ціль – закрити небо

Як пояснив Федоров, захистити цивільних та інфраструктуру – топ-пріоритет. Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

«Вже запущено створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії «шахедам» і стабільного захисту міст. Коли небо закрите – країна функціонує», – каже він.

Друга ціль – зупинити ворога на землі, в морі та у кіберпросторі

За словами міністра, фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів. Урядовець наголосив, що ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині – 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наразі орієнтир України – понад 200 вбитих окупантів за кожен кілометр квадратний. Глава Міноборони наголосив, що це рівень втрат, за якого просування стає неможливим.

«Ціль – зупинити ворога в кожному домені – на землі, на морі та в кіберпросторі. Знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних», – пояснив Федоров.

Третя ціль – позбавити Росію економічного ресурсу воювати

Глава Міноборони наголосив, що війна триває, бо у Росії є гроші на ракети і дрони, на контракти солдатам, на пропаганду. Джерело ресурсів – нафта, оскільки Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. «Саме з цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться», – пояснив міністр.

За словами урядовця, для цього потрібно посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту та спільні дії з партнерами в морі. Як зазначив Федоров, Україна вже готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії цьогоріч найбільшим в історії. «Так само – стратегію протидії Росії у когнітивному домені», – каже він.

Федоров пояснив, що Україна вже реалізує план війни, зокрема розвиває win-win співпрацю з міжнародними партнерами для залучення рекордного обсягу допомоги, необхідної для закупівлі дронів, забезпечення стабільних виплат військовослужбовцям, посилення протиповітряної оборони та інших потреб сектору оборони.

Ще одним завданням України є забезпечити випередження ворога щонайменше на десять кроків у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій. «Завдяки системі єБалів через DELTA вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок – перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення – на основі якісних даних, а не інтуїції», – каже він.

Нагадаємо, для реалізації воєнної стратегії у 2026 році Україні потрібно $120 млрд. Половину суми країна планує забезпечити за рахунок власного бюджету та позик Європейського Союзу.

До слова, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами міністра оборони Михайла Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.