Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України

Україна та Данія зосередилися на дипломатичних зусиллях для встановлення сталого миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомляє «Главком».

Сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях для встановлення сталого миру та детально обговорили шлях України до членства в Європейському Союзі.

Окрему увагу під час переговорів приділили фінансовій підтримці. Глава держави висловив вдячність Данії за сприяння у схваленні масштабного пакету допомоги від ЄС у розмірі €90 млрд, розрахованого на 2026-2027 роки. Це рішення було зафіксоване в межах данського головування в Раді Євросоюзу.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на оперативне надходження цих коштів, які мають стати вагомим внеском у зміцнення загальноєвропейської безпеки.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури.

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE.