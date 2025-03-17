Фінляндія відмовилася постачати США курячі яйця

Ylе: Експорт яєць з Фінляндії до Сполучених Штатів, ймовірно, зараз неможливий

Фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, що зіткнулися з дефіцитом цього товару, посилаючись на труднощі з бюрократією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

«Коли немає погоджених правил почати експортувати непросто», – сказала виконавчий директор Фінської асоціації птахівників Вієра Лехтиля.

На її думку, навіть якщо Фінляндія зможе розпочати експорт, це не принесе великої користі США. «Нам довелося вбити мільйони птахів через пташиний грип. Загалом у Фінляндії налічується 4 млн курей-несучок. Сума, яку ми могли б взяти, не вирішить проблему нестачі яєць», – додала вона.

Раніше Reuters повідомляло, що Міністерство сільського господарства США на тлі дефіциту курячих яєць у країні зверталося до виробників із Данії та низки інших європейських країн у спробах знайти джерела додаткового імпорту цього товару. Як зазначає агентство, запити від Мінсільгоспу США надходять на тлі торгової війни між Вашингтоном та Брюсселем та погроз Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію, яка входить до складу Данії на правах автономної території.

Нагадаємо, у США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину.