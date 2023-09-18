Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молодова збільшила реекспорт через війну в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Молодова збільшила реекспорт через війну в Україні
Україна отримує х Молдови електричні провідники та трансформатори
колаж: important.md

Молдова проводить реекспорт до України свічок запалювання  кабелів, електричних провідників та трансформаторів

Молдова стала великим постачальником бензину та трансформаторів до України. За даними Національного бюро статистики Молдови, весь реекспорт складає вже третину всіх поставок із Молдови за кордон.

У січні-липні цього року експорт із Молдови знизився на 10,8% – до $2,34 млрд. І майже третина його становив реекспорт – на суму $763,9 млн. Він зріс на 6%, йдеться у даних Національного бюро статистики Молдови.

Якщо показники експорту до ЄС знизилися, то країни СНД зросли. У бюро зазначили, що зростання експорту пов'язане з реекспортом в Україну.

«Це зростання було зумовлене переважно збільшенням експорту товарів в Україну (на $66,9 млн. або на 20,3% більше, порівняно з січнем-липнем 2022 року)», – повідомляє Національне бюро статистики Молдови.

Відомство пояснює, що серед товарів реекспорту після переробки є такі, як комплекти свічок запалювання та інші комплекти, що використовуються у транспортних засобах, коаксіальні кабелі, електричні провідники та трансформатори. Водночас серед товарів, які не вимагали перетворень, були дизельне паливо та бензин.

Реекспорт (реекспортна операція) – це продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні ніякій обробці. Митною статистикою реекспортними вважаються також операції, при яких товари, що передаються, відправляються новому покупцю без завезення в реекспортуючу країну.

Нагадаємо, Міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. Про це повідомляє NewsMaker. Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.

Згідно з молдавським законодавством іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Читайте також: Чому гагаузи злі на Україну? Розмова про проросійську автономію Молдови
Теги: кордон Молдова Україна експорт бензин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звернення Святійшого Патріарха Філарета з нагоди 32-ої річниці Дня Незалежності України
День Незалежності. Маємо боронити цей великий Божий дар
24 серпня, 15:03
Президент України Володимир Зеленський
У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців
29 серпня, 22:53
Українські військові тренуватимуться на винищувачах F-16 у Румунії
Румунія незабаром отримає документи для підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16
27 серпня, 16:58
Опікуну Олександру та хлопчику Євгену дозволили вийти під заставу та в’їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус
Ізраїль погрожував депортувати 10-річного українця: чим закінчилась історія
28 серпня, 15:12
В українських розвідників із Росією буде пов'язано ще багато роботи
Чим займатиметься розвідка після перемоги: роз’яснення Буданова
1 вересня, 15:23
КСУ визнав законність штрафу чи конфіскації автомобілів, які були завезені без сплати мита
Чи законна конфіскація євроблях? Конституційний суд ухвалив рішення
7 вересня, 09:00
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
7 вересня, 21:56
Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
10 вересня, 20:24
Маріуш Камінський
Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у РФ авто
16 вересня, 15:17

Економіка

Молодова збільшила реекспорт через війну в Україні
Молодова збільшила реекспорт через війну в Україні
Румунія може запровадити тимчасову заборону на імпорт зерна з України
Румунія може запровадити тимчасову заборону на імпорт зерна з України
У світі можливий дефіцит дизельного палива – Bloomberg
У світі можливий дефіцит дизельного палива – Bloomberg
Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Китай припинив поставки дронів до Росії
Китай припинив поставки дронів до Росії
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
23K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
21K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
14K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
12K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
12K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту