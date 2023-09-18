Молодова збільшила реекспорт через війну в Україні

Молдова проводить реекспорт до України свічок запалювання кабелів, електричних провідників та трансформаторів

Молдова стала великим постачальником бензину та трансформаторів до України. За даними Національного бюро статистики Молдови, весь реекспорт складає вже третину всіх поставок із Молдови за кордон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У січні-липні цього року експорт із Молдови знизився на 10,8% – до $2,34 млрд. І майже третина його становив реекспорт – на суму $763,9 млн. Він зріс на 6%, йдеться у даних Національного бюро статистики Молдови.

Якщо показники експорту до ЄС знизилися, то країни СНД зросли. У бюро зазначили, що зростання експорту пов'язане з реекспортом в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це зростання було зумовлене переважно збільшенням експорту товарів в Україну (на $66,9 млн. або на 20,3% більше, порівняно з січнем-липнем 2022 року)», – повідомляє Національне бюро статистики Молдови.

Відомство пояснює, що серед товарів реекспорту після переробки є такі, як комплекти свічок запалювання та інші комплекти, що використовуються у транспортних засобах, коаксіальні кабелі, електричні провідники та трансформатори. Водночас серед товарів, які не вимагали перетворень, були дизельне паливо та бензин.

Реекспорт (реекспортна операція) – це продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні ніякій обробці. Митною статистикою реекспортними вважаються також операції, при яких товари, що передаються, відправляються новому покупцю без завезення в реекспортуючу країну.

Нагадаємо, Міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. Про це повідомляє NewsMaker. Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.

Згідно з молдавським законодавством іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.