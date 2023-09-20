Стало відомо, коли в Україну прибудуть танки Abrams від США

Міністр оборони США наголосив на тому, що США та їхні союзники продемонстрували відмінну стійкість у наданні підтримки Україні

Американські танки M1A1 Abrams прибудуть в Україну протягом кількох днів. Про це повідомляє видання Washington Post, посилаючись на анонімного представника уряду США.

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Також зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив 19 вересня, що танки незабаром будуть Україні. За його словами, Сполучені Штати надали 76 мільярдів доларів безпосередньо для допомоги Києву у галузі безпеки, зокрема 40 мільярдів після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Остін наголосив на тому, що США та їхні союзники продемонстрували відмінну стійкість у наданні підтримки Україні. Він зазначив, що у цей момент Києву особливо необхідні додаткові артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

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«ППО, як і раніше, є найбільшою потребою України для захисту неба, цивільного населення і міст, а також невинних людей далеко від поля бою», – заявив Остін.

Журналісти відзначили, що українські збройні сили наразі втілюють стратегію багатоаспектного наступу. Хоча деякі офіційні особи з США вказують на те, що цей підхід дозволив ефективно використовувати робочу силу та техніку, також зміцнивши побоювання партнерів щодо можливості тривалого конфлікту.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, й українські військові вже навчаються ними керувати.

Як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу.

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Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-ї зустрічі Контактної групи з оборони України. За його словами, він провів «продуктивні зустрічі» на полях події на авіабазі Рамштайн. Також міністр заявив, що головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона; артилерія; авіація; ВМС; бронетехніка.

Умєров закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. За його словами, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.