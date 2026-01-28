Україна отримає від Франції генератори – президент

Цьогоріч будуть додаткові поставки Україні французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл Росією пасажирського потяга на Харківщині. Також Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати.

Президенти обговорили дипломатичну роботу: тристоронні зустрічі в Абу-Дабі та підготовку до нових, які можуть відбутися. Також ішлося про боротьбу з російським тіньовим флотом. Еммануель Макрон розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні.

Особливу увагу лідери приділили посиленню української енергетичної стійкості. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цьогоріч будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб.

Нагадаємо, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції, а також ракет до різних систем протиповітряної оборони. За словами Федорова, під час спілкування сторони обговорили можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage. Міністр наголосив, що таке постачання суттєво посилить спроможності України в повітрі.