Зеленський та перша леді прибули до Вільнюса (Відео)

Зеленський та лідери Люблінського трикутника вшановують спільну історію

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до столиці Литви. Мета візиту – участь в урочистостях до 163-ї річниці Січневого повстання (1863–1864 рр.), яке об’єднує український, польський та литовський народи у спільній історичній боротьбі проти імперського гніту Москви. Про це повідомляє «Главком».

Центральною подією візиту стане зустріч у форматі «Люблінського трикутника».

Під час візиту у Зеленського заплановано зустріч з президентами Литви та Польщі у форматі Люблінського трикутника.

Участь українського лідера в заходах до річниці Січневого повстання має глибокий символізм. Повстання 1863–1864 років було спрямоване на визволення народів колишньої Речі Посполитої від Російської імперії. Одним із героїв тих подій був уродженець Волині Зигмунт Сераковський, чию пам'ять сьогодні вшановують як приклад незламності.

Як відомо, Литва оголосила про передачу Україні партії генераторів на суму понад 2 мільйони євро з нагоди Дня Соборності України.