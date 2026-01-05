Головна Нова енергія Новини
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)
Сонячна батарея HelioSkin
фото: Cornell University

Новий гнучкий матеріал кардинально змінює архітектуру і відновлювану енергетику

Команда експертів з Корнельського університету звернулася до біології під час розробки нової сонячної технології. Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя і черепашки, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Вони застосували ці знання до нової сонячної технології, і результати багатообіцяючі. Сонячна енергія, можливо, вступає в нову фазу розвитку, пише ecoportal.net, передає «Главком».

HelioSkin може бути підігнана під будь-яку форму. Важкі металеві рами більше не потрібні, оскільки будівля сама стає рамою. Пристрій може перетворити на сонячну панель будь-яку поверхню. Це свого роду нашарування фотоелектричних матеріалів, яке схоже на тканину. Воно згинається рівно настільки, щоб прийняти форму і структуру будь-якого предмета, що знаходиться під ним.

Сонячна батарея HelioSkin
фото: HelioSkin

HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні. Міста отримають найбільшу вигоду, тому що стіни будівель перетворяться на електростанції, наприклад, багатоквартирні будинки, заводи, торгові та офісні центри. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику. Це проста ідея. Переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проєкту.

У сонячної технології HelioSkin є і деякі недоліки. Вона виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична, ідеально розташована під кутом панель. Але величезна площа поверхні, яку займає такий генератор, компенсує це. Частина будівель, яка раніше не підходила для встановлення сонячних батарей, тепер стане чудовим варіантом.

Перші версії HelioSkin занадто сильно м'ялися, вони непогано вловлювали сонячне світло, але швидко руйнувалися. Зараз технологію значно вдосконалили. 

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Теги: вчені природа технології електроенергія енергетика

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
