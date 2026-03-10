Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, куди Україна направила фахівців

Українських експертів направлено на Близький Схід

Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

Зауважимо, президент повідомив, що оскільки війна в Ірані виходить за межі його кордонів, Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. США звернулися з проханням про допомогу в четвер, а українська команда вилетіла наступного дня, сказав Зеленський. «Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – зауважив він.

Як повідомлялося, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушила туди вже у понеділок, 9 березня. Про це заявив президент Володимир Зеленський у короткій розмові з журналістами, чекаючи на прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, який приїхав до України.

За словами президента, таких груп буде декілька. Серед цих країн також є великий інтерес до українських дронів-перехоплювачів. На запитання, чи готовий Київ продавати такі дрони, президент відповів: «Той об’єм, який не використовують наші, ми готові продавати. Він, у принципі, достатньо великий. Три країни точно готові купувати».