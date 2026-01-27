Головна Країна Суспільство
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Федоров подякував Франції за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва
фото: Михайло Федоров

Федоров запросив міністерку збройних сил Франції відвідати Україну

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі. Про це Федоров заявив за підсумками розмови з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, пише «Главком».

Сторони обговорили подальшу військову співпрацю та посилення української протиповітряної оборони.

Зокрема, Україна очікує на постачання французьких боєприпасів для систем ППО SAMP/T і Crotale, а також далекобійних засобів. Федоров подякував Франції за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва.

Окрему увагу під час розмови сторони приділили протидії російському «тіньовому флоту». Міністр наголосив на важливості скорочення ресурсів РФ, що напряму впливає на її здатність фінансувати війну проти України.

Також Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність перевести співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики.

Нагадаємо, Фінляндія у прискореному режимі сформувала та готова передати Україні 31-й пакет військової допомоги на суму близько €98 млн.

До слова, Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams.

Теги: Михайло Федоров винищувач системи ППО Франція військова допомога

