Зеленський зустрівся з Редісом (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зустрівся з Редісом (фото)
Зеленський зробив заяву про «Азов»
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командиром першого корпусу Національної гвардії «Азов» Денисом Прокопенком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорили з Редісом – бригадним генералом Денисом Прокопенком – про реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині. Важливо, що перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони», – наголосив глава держави.

Зеленський додав: «Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні».

Нагадаємо, Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на передові позиції українських захисників. 

Зеленський прибув 6 березня на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу). 

Зауважимо, що 6 березня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. Так, у Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Теги: Азов Володимир Зеленський

