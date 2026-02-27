Головна Світ Політика
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський хотів би зустрітися з російським диктатором Путіним та американським лідером Дональдом Трампом для завершення війни 

Президент України Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. В інтерв'ю Sky News глава держави повідомив, що під час останніх контактів із Дональдом Трампом запропонував організувати переговори у тристоронньому форматі на рівні лідерів, пише «Главком».

За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.

«Якщо Путін буде готовий до тристоронньої зустрічі, у нас з'явиться шанс у ці кілька місяців зустрітися і спробувати закінчити війну», – підкреслив Зеленський.

Водночас очільник країни попередив про негативний сценарій. Якщо Кремль проігнорує пропозицію щодо переговорів, війна неминуче набуде тривалого характеру. Ситуацію ускладнює наближення виборчого циклу в США, оскільки американська влада може зосередитися на внутрішніх питаннях, що потенційно знизить активність Вашингтона на зовнішньополітичній арені.

Зеленський зауважив, що у разі зменшення залученості США, ініціативу в переговорному процесі може спробувати перехопити Європа. Проте на сьогодні європейське лідерство в цьому питанні ще не є достатньо сформованим. Без активної підтримки ключових партнерів та готовності РФ до діалогу, війна ризикує затягнутися на невизначений термін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також відповів на закиди щодо можливих територіальних поступок. Він наголосив, що здача ключових міст Донеччини – це не просто «географія», а приречення сотень тисяч українців на тортури та фільтраційні табори. Президент назвав територіальні «червоні лінії»: це – Краматорськ та Слов'янськ.

Глава держави вкотре заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе для досягнення миру. 

Також президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Теги: Володимир Зеленський війна путін переговори Дональд Трамп

