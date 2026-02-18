Головна Країна Політика
Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією
фото: скріншот з відео

Зеленський: пріоритет – гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг раунду перемовин у Женеві, що триває 17–18 лютого 2026 року. Глава держави наголосив, що пріоритетом для української сторони залишаються гарантії безпеки, а українська делегація діє за суворими директивами, не припускаючи кулуарних домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет – гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей», – розповів Зеленський.

Як відомо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Про це повідомила речниця секретаря РНБО Діана Давітян, передає «Главком».

Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Нагадаємо, перед сьогоднішнім початком переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський провів нараду з українською командою. «Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень», – наголосив глава держави.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

 До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

Теги: війна Володимир Зеленський переговори

