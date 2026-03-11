До Києва прибула президентка Бундестагу

За словами спікера українського парламенту, візит німецької політикині є чітким політичним сигналом солідарності з Україною

Уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

Спікер українського парламенту зустрів голову Бундестагу на столичному вокзалі фото: Руслан Стефанчук

«У час, коли Росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу», – каже він.

Нагадаємо, у 2025 році німецький Бундестаг на своєму інавгураційному засіданні обрав спікеркою представницю Християнсько-демократичного союзу Юлію Кльокнер. Вона була міністеркою сільського господарства в останньому уряді Ангели Меркель – у період з 2018 до 2021 року.

Формально спікер Бундестагу є другою особою в державі після федерального президента. Проте реальні повноваження Кльокнер стосуватимуться лише підтримання порядку у сесійній залі. А з цим можуть виникнути проблеми, зауважує видання: кількість порушень такого порядку стрімко зросла з потраплянням до Бундестагу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Як відомо, 23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які визначили нового канцлера та склад нового парламенту.

Коаліція Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу на чолі з Фрідріхом Мерцем офіційно перемогла на виборах у Німеччині, набравши 28,5% голосів. Друге місце – вперше у своїй історії – посіла правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» з 20,8%. Соціал-демократична партія Німеччини була лише третьою (16,4%), хоча саме соціал-демократи очолювали попередній уряд.