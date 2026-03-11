Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибула президентка Бундестагу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула президентка Бундестагу
Юлія Кльокнер стала спікеркою Бундестагу минулого року
фото: Руслан Стефанчук

За словами спікера українського парламенту, візит німецької політикині є чітким політичним сигналом солідарності з Україною

Уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

До Києва прибула президентка Бундестагу фото 1
До Києва прибула президентка Бундестагу фото 2
Спікер українського парламенту зустрів голову Бундестагу на столичному вокзалі
Спікер українського парламенту зустрів голову Бундестагу на столичному вокзалі
фото: Руслан Стефанчук

«У час, коли Росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу», – каже він.

Нагадаємо, у 2025 році німецький Бундестаг на своєму інавгураційному засіданні обрав спікеркою представницю Християнсько-демократичного союзу Юлію Кльокнер. Вона була міністеркою сільського господарства в останньому уряді Ангели Меркель – у період з 2018 до 2021 року.

Формально спікер Бундестагу є другою особою в державі після федерального президента. Проте реальні повноваження Кльокнер стосуватимуться лише підтримання порядку у сесійній залі. А з цим можуть виникнути проблеми, зауважує видання: кількість порушень такого порядку стрімко зросла з потраплянням до Бундестагу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Як відомо, 23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які визначили нового канцлера та склад нового парламенту.

Коаліція Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу на чолі з Фрідріхом Мерцем офіційно перемогла на виборах у Німеччині, набравши 28,5% голосів. Друге місце – вперше у своїй історії – посіла правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» з 20,8%. Соціал-демократична партія Німеччини була лише третьою (16,4%), хоча саме соціал-демократи очолювали попередній уряд.

Читайте також:

Теги: Бундестаг Київ Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боєприпас знайшли у лісопарковій зоні поблизу села Лісники
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
7 березня, 16:51
Міст Патона введено в експлуатацію у 1953 році
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
5 березня, 15:45
Цивільна канцелярія суду
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
2 березня, 18:59
Салют, влаштований неповнолітнім у Києві 28 лютого 2026 року
У Києві 16-річний хлопець запустив салют: яке покарання загрожує підлітку
2 березня, 09:15
У Києві продовжують працювати пункти незламності
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
23 лютого, 11:59
На місці події працюють екіпажі патрульної поліції
Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)
19 лютого, 10:46
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого
13 лютого, 14:03
Водолазний підрозділ ДСНС щодня виходить на лід, метр за метром обстежуючи акваторію
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
13 лютого, 09:35
Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків
Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків Києве мій
13 лютого, 08:30

Новини

У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
До Києва прибула президентка Бундестагу
До Києва прибула президентка Бундестагу
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua