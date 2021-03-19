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    Україна підтримала ініціативу США щодо спецпредставника і військової допомоги

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    В Офісі президента заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО - Україна підтримала ініціативу США щодо спецпредставника і військової допомоги
    В Офісі президента заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО

    У Сенаті США запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України

    Україна високо цінує ініціативу сенаторів США щодо допомоги у сфері безпеки та стратегічної підтримки.

    Про це йдеться у заяві Офісу президента.

    «Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, про допомогу нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки», – йдеться в повідомленні.

    В Офісі президента заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО.

    «Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і прискорить перехід української армії на стандарти НАТО», – йдеться в повідомленні.

    При цьому у відомстві зазначили, що також привітають призначення спецпредставника США для участі в переговорах у «нормандському форматі» для досягнення миру на Донбасі.

    Нагадаємо, у Сенаті США запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України. Зокрема, документ закликає Білий дім призначити нового спецпредставника з питань України.

    Теги: США НАТО фінансування Україна Сенат США озброєння Офіс президента
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