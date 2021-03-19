Україна підтримала ініціативу США щодо спецпредставника і військової допомоги

В Офісі президента заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО

У Сенаті США запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України

Україна високо цінує ініціативу сенаторів США щодо допомоги у сфері безпеки та стратегічної підтримки.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

«Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, про допомогу нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО.

«Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і прискорить перехід української армії на стандарти НАТО», – йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що також привітають призначення спецпредставника США для участі в переговорах у «нормандському форматі» для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, у Сенаті США запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України. Зокрема, документ закликає Білий дім призначити нового спецпредставника з питань України.