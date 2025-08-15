Україна поглиблює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом: Кабмін затвердив угоду

Завдяки Угоді до роботи в Офісі Прокурора МКС в Україні залучатимуть працівників Національної поліції, прокурорів та представників інших компетентних органів

Україна та Міжнародний кримінальний суд розширюють співпрацю

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання Угоди з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу. Цей крок спрямований на поглиблення співпраці у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресією Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Завдяки Угоді до роботи в Офісі прокурора МКС в Україні залучатимуть працівників Національної поліції, прокурорів та представників інших компетентних органів. Вони надаватимуть фахову допомогу у зборі доказів та проведенні розслідувань.

Документ визначає порядок направлення персоналу, його правовий статус та гарантії незалежності. Окремо передбачено надання імунітетів і привілеїв, а також фінансові механізми, які дозволять виконати положення Угоди без додаткових витрат із державного бюджету.

Текст Угоди, розроблений Мін’юстом спільно з Офісом генпрокурора, базується на типовому документі МКС і узгоджений з його представниками. Він забезпечить належну присутність та ефективну діяльність Офісу Прокурора МКС в Україні.

Міністерство юстиції підкреслює, що підписання цієї Угоди – це не лише формальний крок. Це дієвий інструмент у боротьбі за справедливість, який посилить роботу зі збирання доказів та зміцнить позиції України у відстоюванні принципу невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.

Угода є важливим етапом у подальшій інтеграції України до системи міжнародного кримінального правосуддя.

