Карма Росії

Путін хоче від Трампа те, чого не зміг отримати силою

Що чекає на постпутінську Росію

Президент США Трамп зустрічається з президентом Росії Путіним на Алясці без президента України Зеленського і на очах усього світу намагаються вирішити долю України. Те, що не вдалося зробити найагресивнішій Росії – силою захопити Україну, Путін намагається зробити за допомогою Трампа, всупереч національним інтересам України та США.

Історичний прецедент вже був. Колись Гітлер ділив Чехословаччину, потім всю Європу. Потім вже інші держави надовго поділили Німеччину Гітлера між собою.

Зараз Путін разом з Трампом намагаються, всупереч усьому світу, силою і шантажем поділити Україну без її згоди. Нічого не вийде. Але прийде час і вже США і Китай будуть ділити на зони впливу територію постпутінської Росії.

Розділ, ослабленої війною постпутінської Росії, буде «ласим шматочком» для США і Китаю, а головне – умовою двополюсного світу: США-Китай. «Використана» у війні проти України путінська Росія більше не буде потрібна як сильна агресивна держава в цьому новому світі – Глобалізмі-2.

Нам же дістанеться менше – міжнародна зона безпеки шириною 100 км уздовж кордону на території європейської частини Росії. Все інше отримають інші.