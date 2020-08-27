МЗС Білорусі висловило протест послу Польщі



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Протестна хода в Мінську, 27 серпня 2020 року Фото: AFP

Лукашенко вважає, що у разі розпаду Білорусі Польща претендує на Гродненську область

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного в справах Польщі Марцина Войтеховського та висловило йому протест через спроби польської сторони втручатися у внутрішні справи Білорусі/

Про це повідомив речник МЗС Анатолій Глаз у коментарі Tut.by.

«Звернуто увагу на озвучені в останні дні явно недружні, неприпустимі в міждержавному спілкуванні заяви з боку низки польських політиків і посадових осіб. Підкреслено контрпродуктивність будь-яких подальших спроб зовнішнього тиску на Білорусь, а також закликів до порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої країни», – сказав Глаз.

Перед цим до польського МЗС викликали білоруського посла. Це сталося після заяв білоруського президента Олександра Лукашенка. Він стверджував, що проти Білорусі почалася «дипломатична бійня на найвищому рівні».

За його словами, сусіди Білорусі «не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів в країні, але і починають втручатися у внутрішні справи країни, тиснути на державу».

Лукашенко вважає, що у разі розпаду Білорусі Польща претендує на Гродненську область.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.

Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.