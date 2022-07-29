Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство

Цей документ дозволяв перевезення пасажирів та вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн

Кабінет міністрів денонсував угоду з урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, підписану у лютому 1998 року у Мінську. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Угода визначала порядок та умови плавання суден України та Білорусі внутрішніми водними шляхами обох країн.

Ще три роки тому Україна планувала розвивати судноплавство з Білоруссю і збиралася реалізувати масштабний проєкт водного шляху Е-40.

Річковий коридор Е-40 повинен був проходити територією України, Білорусі та Польщі річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг і Вісла.

Планувалося, що він збільшить перевалку між Балтикою і Чорним морем на 4-6 млн тонн вантажів на рік. Його вартість оцінювалась у $12 млрд.

Відповідно до закону, внутрішніми водними шляхами України є судноплавні поверхневі води, крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод.

У пояснювальній записці до закону Мінінфраструктури пояснювало, що до них належать Дніпро, Дунай, Дністер та інші річки, визначені європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.