В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)

Літаки доставили боєприпаси та заряди для гранатометів

В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США у рамках пакету у розмірі $200 млн, повідомляє посольство США в Україні.

«Sweet 16 та ще 17 – якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми – разом з Україною», – заявили у посольстві.

«Два птаха. Оборонна допомога від США: 80 т амуніції для Збройних Сил України! Загалом ми отримали 17 птахів загальною вагою майже 1500 т! Наші друзі не сплять!», – написав у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

Також стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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