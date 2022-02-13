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    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)

    США допомагають посилити оборону України - В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    США допомагають посилити оборону України
    фото: twitter/USEmbassyKyiv

    Літаки доставили боєприпаси та заряди для гранатометів

    В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США у рамках пакету у розмірі $200 млн, повідомляє посольство США в Україні.

    «Sweet 16 та ще 17 – якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми – разом з Україною», – заявили у посольстві.

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    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)
    фото: facebook/reznikovoleksii

    «Два птаха. Оборонна допомога від США: 80 т амуніції для Збройних Сил України! Загалом ми отримали 17 птахів загальною вагою майже 1500 т! Наші друзі не сплять!», – написав у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

    Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

    Також стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Читайте також: До України прибули ще 90 тонн боєприпасів зі США
    Теги: Київ США міністр літак посольство Україна боєприпаси Олексій Резніков озброєння
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    В Україну прибули ще два літаки з боєприпасами зі США (фото)