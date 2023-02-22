Глава британського уряду вважає, що союзники можуть працювати над вступом України в НАТО вже сьогодні

Очільник уряду Британії Ріші Сунак заявив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, і над її зближенням з Альянсом союзники можуть працювати вже сьогодні. Про це повідомив кореспондент «Української правди» з посиланням на заяву Сунака під час його зустрічі з українськими журналістами.

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«Я згодний з Єнсом Столтенбергом, генеральним секретарем НАТО, який сказав, що Україна стане членом НАТО. Але ми також повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації. Для мене це означає переконатися, що у нас є план продовжувати підтримку української безпеки – не тільки негайно, але і в довгостроковій перспективі», – наголосив Сунак.

Він зауважив, що в ідеалі на шляху до членства в НАТО Україні необхідно надати більше стандартного обладнання блоку, а також забезпечити оперативну сумісність усіх сил різних країн та те, як вони використовують це обладнання. Навчання українських пілотів тактиці НАТО очільник британського уряду назвав частиною цього процесу.

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«Це ті речі, над якими ми можемо працювати прямо зараз, і ми повинні працювати над тим, щоб зміцнити безпеку України в довгостроковій перспективі», – додав він.

Прем’єр заявив своїм партнерам і союзникам, що цю розмову «потрібно вести».

«Ми повинні переконатися, що ми говоримо про довгострокове майбутнє України, і це означає, як я вже сказав, надання більшої кількості стандартного обладнання НАТО, пошук шляхів підвищення оперативної готовності і, дійсно, переконатися, що ми думаємо про довгострокові оборонні потреби України, особливо про такі речі, як протиповітряна оборона, наприклад, та інші речі. Це все ті розмови, які я хочу вести з нашими союзниками», – закцентував Сунак.

Він також зазначив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, натомість для самої Британії це завдання є складним.

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Прем’єр Британії вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Нагадаємо, що раніше Ріші Сунак заявив, що союзники по НАТО повинні завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до майбутньої зустрічі лідерів альянсу на саміті в липні.

Сунак також закликав союзників надіслати Україні більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб відбити російське вторгнення.