Канада та Саудівська Аравія відновили дипломатичних відносин

Новим послом Канади у Саудівській Аравії було призначено кадрового дипломата Жана-Філіпа Лінто

Саудівська Аравія та Канада домовилися взаємно призначити послів, повернувши свої дипломатичні відносини на найвищий рівень. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, з посиланням на заяви у міністерстві закордонних справ Канади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На тлі того, що було обговорено між прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та Його Королівською Високістю принцем Мухаммедом бін Сальманом бін Абдулазізом аль Саудом, кронпринцем та прем’єр-міністром королівства Саудівська Аравія під час саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у Бангкоці 18 листопада 2022 року, а також з огляду на бажання обох сторін відновити дипломатичні відносини між двома країнами на основі взаємної поваги та спільних інтересів, було вирішено відновити рівень дипломатичних відносин із Саудівською Аравією до їх попереднього рівня», – йдеться у поширеній канадським МЗС заяві.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія призупинила торгівлю та інвестиції з Канадою і вимогла відкликати канадського посла у серпні 2018 року. Це сталося внаслідок громадської критики, висловленої Канадою щодо порушень прав людини в Саудівській Аравії, зокрема через Твіттер-повідомлення на офіційній сторінці канадського МЗС щодо затримання видатних правозахисників у королівстві. Відносини між двома країнами стали ще напруженішими після жахливого вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у жовтні 2018 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами