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Розмір мінімальної зарплати в наступному році може зрости

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розмір мінімальної зарплати в наступному році може зрости
За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн
фото з відкритих джерел

Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14%

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% – до 7651 грн,  порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів розмір мінімальної заробітної плати – 7651 грн (зараз – 6700 грн) та розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 3443 грн (зараз – 2893 грн).

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.

Зазначимо, востаннє мінімальну зарплату в Україні підвищували 1 жовтня 2022 року – на 3% – до 6700 грн.

У 2023 році мінімальна заробітна плата не переглядатиметься.

Нагадаємо, у першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

До слова, гуртові ціни на цибулю в Україні за останні 3 тижні відновили зростання і наразі досягли історичного рекорду. Так, вартість складає 48 грн/кг.

 

Теги: гроші зарплата мінімальна заробітна плата

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