Розмір мінімальної зарплати в наступному році може зрости

За даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн

Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14%

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% – до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

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За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів розмір мінімальної заробітної плати – 7651 грн (зараз – 6700 грн) та розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 3443 грн (зараз – 2893 грн).

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

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Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.

Зазначимо, востаннє мінімальну зарплату в Україні підвищували 1 жовтня 2022 року – на 3% – до 6700 грн.

У 2023 році мінімальна заробітна плата не переглядатиметься.

Нагадаємо, у першому місяці літа українські пенсіонери отримають доплати до виплат. Сума становитиме від 150 до 1500 гривень.

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До слова, гуртові ціни на цибулю в Україні за останні 3 тижні відновили зростання і наразі досягли історичного рекорду. Так, вартість складає 48 грн/кг.