ЄС обговорить створення військової навчальної місії в Україні

Блок вже створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу

Посли країн Євросоюзу 16 вересня мають розглянути варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Про це пише «Радіо Свобода», кореспондент якого ознайомився з проєктом документу.

У документі, наданому для обговорення дипломатичного корпусу ЄС, зазначається, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС (EUATM) потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міністерства оборони України та Генерального штабу щодо «впровадження плану реформування професійної військової освіти».

У документі викладено чотири можливі варіанти співпраці. Зазначається, що така місія «може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу» і що вона може «посилити залучення ЄС і бути висловленням солідарності з Україною після поточної військової діяльності Російської Федерації на територіях, що прилягають до державного кордону України та в окупованому Криму».

Однак документ також вказує на деякі недоліки такої місії, зокрема, ризик дублювання, оскільки «багато представництв в Україні діють у сфері військової підтримки (НАТО, США, Канада, ОБСЄ)». У документі також зазначається, що відповідь на таку місію «іншими суб’єктами, зацікавленими в ситуації в Україні, важко передбачити і може мати можливий негативний вплив на ширшу політику та інтереси ЄС у регіоні».

Три інші варіанти, викладені в документі, мають менший масштаб, один із яких передбачає додавання військово-консультативного та навчального елементу до вже чинної цивільної місії, а інший передбачає, що експерти ЄС можуть бути залучені на підтримку представництва Євросоюзу в Києві.

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу і означатиме відхід від суто цивільної присутності.

Блок наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та у чотирьох інших містах України із завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок окупації Криму Росією. Існує також менша місія, створена в 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

Нагадаємо, у Львівській області 20 вересня розпочнуться українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У заході візьмуть участь шість тисяч солдатів із 15 країн-партнерів.

Напередодні «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму.

Також нагадаємо, що Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО.

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