Україна та партнери розробляють спільний мирний план: деталі від Офісу президента

3 листопада відбудеться засідання «коаліції охочих» в режимі онлайн

Україна разом із союзниками спільно працює над створенням єдиного мирного плану. Жодних окремих чи альтернативних «планів» від інших країн не існує. Про це зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних «планів», мовляв, у США – один, в ЄС – інший, в окремих країн – ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації», – наголосив Єрмак.

Голова Офісу президента пояснив, що результатом цієї роботи стане спільний документ України та її партнерів, який повністю враховуватиме інтереси української держави.

«Президенти Зеленський і Трамп, європейські лідери однаково вважають, що будь-які переговори мають починатись з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця і вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійним гарантіями безпеки миру», – зазначив голова Офісу президента.

За словами Єрмака, в наступний понеділок, 3 листопада, у продовження зустрічі лідерів країн-учасниць «коаліції охочих», відбудеться засідання коаліції в режимі онлайн, на рівні радників з національної безпеки.

Раніше у матеріалі Bloomberg йшлося, що європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.

За інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що план щодо припинення вогню в Україні буде розроблено «протягом наступного тижня або десяти днів».

