Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Трамп: Ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути
фото: The White house/Facebook

Палестинські джерела підтвердили, що рух ХАМАС погодився на проєкт мирної угоди з Ізраїлем

Мирна угода між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, у четвер, 9 жовтня, в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час зустрічі державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Як зазначають журналісти, Марко Рубіо спочатку не був присутній у кімнаті, однак згодом зайшов, сів на місце керівниці адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а через кілька хвилин підійшов до президента, шепнув йому кілька слів і передав записку.

Після цього Трамп повідомив, що, найімовірніше, вирушить до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там тривають переговори.

«Ми ще не вирішили остаточно. Найімовірніше, я поїду до Єгипту – саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо. Але я планую відвідати й інші країни регіону», – зазначив президент США.

Високопоставлений представник Білого дому підтвердив, що найближчим часом очікується публікація Трампа в Truth Social, у якій він, імовірно, прокоментує перебіг домовленостей.

Палестинські джерела підтвердили, що рух ХАМАС погодився на проєкт мирної угоди з Ізраїлем.

«Підписання відбудеться сьогодні, у четвер, в Єгипті», – повідомило видання Al Mayadeen.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС переговори Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санчес наголосив, що такий крок спрямований на підтримку мирного населення Гази
Іспанія вводить повне ембарго на зброю для Ізраїлю
9 вересня, 02:34
Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна»
Трамп назвав умову введення санкцій проти Росії
13 вересня, 14:55
Європейські дипломати назвали реакцію Трампа «публічним знизуванням плечима»
Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі
13 вересня, 23:45
Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
15 вересня, 17:17
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Повернення санкцій матиме серйозний вплив на Іран
ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів
28 вересня, 07:02
Переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше
Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
6 жовтня, 14:45
Трамп зробив заяву про ООН
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
23 вересня, 18:16
Лавров зустрівся з Рубіо
Лавров переконує американців, що Росія дуже сильна (фото)
24 вересня, 19:18

Політика

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда
Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України
Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua