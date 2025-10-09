Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті

Трамп: Ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути

Палестинські джерела підтвердили, що рух ХАМАС погодився на проєкт мирної угоди з Ізраїлем

Мирна угода між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС може бути підписана вже сьогодні, у четвер, 9 жовтня, в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час зустрічі державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Як зазначають журналісти, Марко Рубіо спочатку не був присутній у кімнаті, однак згодом зайшов, сів на місце керівниці адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а через кілька хвилин підійшов до президента, шепнув йому кілька слів і передав записку.

Після цього Трамп повідомив, що, найімовірніше, вирушить до Єгипту найближчими днями, оскільки саме там тривають переговори.

«Ми ще не вирішили остаточно. Найімовірніше, я поїду до Єгипту – саме там зараз зібралися всі, і ми це дуже цінуємо. Але я планую відвідати й інші країни регіону», – зазначив президент США.

Високопоставлений представник Білого дому підтвердив, що найближчим часом очікується публікація Трампа в Truth Social, у якій він, імовірно, прокоментує перебіг домовленостей.

«Підписання відбудеться сьогодні, у четвер, в Єгипті», – повідомило видання Al Mayadeen.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.