Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg

Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися

Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

У матеріалі йдеться, що як тільки Росія піде на поступки Україні і погодиться на припинення вогню, а обидві сторони зобов'яжуться припинити територіальні завоювання, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових руйнувань та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Зокрема, санкції проти РФ будуть поступово скасовані, хоча близько $300 млрд заморожених резервів центрального банку будуть повернуті тільки після того, як Москва погодиться внести внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову нападе на свого сусіда.

Москва і Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна не визнають юридично окуповані землі російськими, повідомили джерела.

Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися, застерегли джерела. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що лінія фронту може стати початком дипломатії, проте Росія знову робить усе можливе, щоб уникнути її. Він підкреслив, що щойно питання далекобійності для України відсунулося трохи далі, Росія майже автоматично втратила інтерес до дипломатії.