Головна Країна Політика
search button user button menu button

Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
Реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США
фото: Генштаб ЗСУ

Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися

Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

У матеріалі йдеться, що як тільки Росія піде на поступки Україні і погодиться на припинення вогню, а обидві сторони зобов'яжуться припинити територіальні завоювання, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових руйнувань та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Зокрема, санкції проти РФ будуть поступово скасовані, хоча близько $300 млрд заморожених резервів центрального банку будуть повернуті тільки після того, як Москва погодиться внести внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову нападе на свого сусіда.

Москва і Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна не визнають юридично окуповані землі російськими, повідомили джерела.

Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися, застерегли джерела. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що лінія фронту може стати початком дипломатії, проте Росія знову робить усе можливе, щоб уникнути її. Він підкреслив, що щойно питання далекобійності для України відсунулося трохи далі, Росія майже автоматично втратила інтерес до дипломатії.

Читайте також:

Теги: Європа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову намагається затягти час перемовинами
Будуть удари «Томагавками» по Москві, і не тільки
17 жовтня, 14:54
Відомий фінансист наголошує, що війна руйнує стосунки навіть у тих пар, які здавалися ідеальними, і сімейний фронт стає ще одним випробуванням
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
23 вересня, 08:52
Рубіо зазначив, що за потреби Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
Війна в Україні має закінчитися дипломатією – Рубіо
24 вересня, 03:10
Трамп: Ми врегулювали сім війн. Ми близькі до врегулювання восьмої
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
9 жовтня, 01:30
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
17 жовтня, 05:34
Зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів
У Харкові росіяни вдарили по торговельному центру: є поранені
26 вересня, 18:27
Уночі 6 жовтня російські загарбники атакували Харків ударними дронами
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за весь час великої війни – Терехов
6 жовтня, 15:48
Захисник пройшов підготовку на полігоні, згодом служив у Харківській області, а пізніше – у Дніпропетровській
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
10 жовтня, 09:00
Європейський Союз робить ще один крок щодо паління цигарок
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
Вчора, 11:22

Політика

Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині
Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО
Мінкульт отримав очільницю
Мінкульт отримав очільницю
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
Зеленський назвав відправну точку для переговорів

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua