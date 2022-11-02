Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет

КНДР необхідно відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм

Запуск балістичних ракет Північною Кореєю є загрозою регіональній стабільності

Північна Корея 2 листопада запустила балістичні ракети через морський кордон із Південною Кореєю. Одна з них впала у відкритому морі.

Запуск балістичних ракет Північною Кореєю є загрозою регіональній стабільності. Таку заяву зробив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Також Ніколенко наголосив, що КНДР необхідно відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм.

«Масований запуск КНДР балістичних ракет є ще одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності. Режим Пхеньяну повинен відмовитися від будь-якої діяльності, пов'язаної з його ядерними та ракетними програмами», – зазначив він у Twitter.

Зазначимо, що КНДР випустила щонайменше 10 ракет по західних і східних регіонах, зокрема й три балістичні ракети малої дальності. Одна із запущених Північною Кореєю ракет летіла в напрямку південнокорейського острова Улліндо в Японському морі. Зрештою вона впала у відкритому морі.

Друга ракета впала за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчхо. А третя – за межами виключної економічної зони Японії.

Раніше МЗС України прокоментувало падіння російської ракети у Молдові.