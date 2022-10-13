Готуються до війни? КНДР випробувала ракети великої дальності

Дві ракети пролетіли 10 234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем

Глава КНДР Кім Чен Ин вже висловив велике задоволення результатом випробувального запуску

Учора, 12 жовтня, Північна Корея під керівництвом свого лідера Кім Чен Ина провела нове випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності. Про це повідомляє The Japan Times.

Офіційне Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що випробувальні пуски, успішно проведені у середу, були спрямовані на «подальше підвищення боєздатності та потужності стратегічних крилатих ракет великої дальності, розгорнутих для підрозділів Корейської Народної Армії для застосування тактичної ядерної зброї».

Дві ракети пролетіли 10 234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем, а потім врізались в цілі на відстані 2 000 кілометрів. Така відстань підтвердила, що вся Японія доступна для удару.

The Japan Times пише, що в заяві КНДР є натяк, що ракети здатні нести ядерну зброю – використання терміна «стратегічне» для опису зброї є поширеним евфемізмом для позначення здатності нести такі боєголовки.

Глава Півночі Кім вже «висловив велике задоволення результатом випробувального запуску». Він похвалив «високі можливості реагування своїх ядерних бойових сил» і заявив, що ці випробування довели «повну готовність збройних сил до реальної війни». Також, за словами Кім Чен Ина, Північна Корея повинна продовжувати розширювати сферу дії ядерних стратегічних збройних сил, «щоб рішуче стримувати будь-яку критичну військову кризу».

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Північній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.