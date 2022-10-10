КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї – ЗМІ

Північна Корея могла імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї

Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Північній Кореї. Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Навчаннями ядерних тактичних оперативних підрозділів керував Кім Чен Ин протягом останніх двох тижнів. У Пхеньяні вважають, що імітація ядерних боєголовок мала «переконливо продемонструвати стримування війни».

Північна Корея 3 жовтня вперше за п'ять років випустила балістичну ракету над Японією. Вона, схоже, пролетіла 4600 кілометрів, що є найбільшою відстанню за всю історію випробувань КНДР. Через це призупинили рух деяких потягів, а мешканців закликали заховатися.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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