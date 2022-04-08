Майже 50 країн бойкотуватимуть сесію комітету ЮНЕСКО, поки його очолює РФ

Сторони Конвенції підписали відкритий лист через систематичне порушення Росією міжнародного гуманітарного права в Україні

46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовляються брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює Російська Федерація. Засідання було заплановано у російській Казані. Про це повідомляє Міністерство культури України.

«Російська Федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'яткам, театрам за будь-який обставин немає жодного морального права продовжувати називатись учасником організації, мета якої опікуватись культурою. Натомість ми радо організуємо проведення комітету у Львові», – прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року підписали відкритий лист через порушення російськими військами гуманітарного права під час воєнних дій в Україні. Повідомляється, що Мінкульт неодноразово звертався до ЮНЕСКО з проханням виключити з організації Росію.

Серед підписантів: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Північна Ірландія, Сполучені Штати Америки та Україна.

18 березня Комітет з охорони культурної спадщини ЮНЕСКО на другому позачерговому засіданні ухвалив декларацію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини. За цей крок проголосували 93, проти – 24, утрималися – 58. Водночас росія одразу після голосування заявила, що сама достроково припиняє свої повноваження у Раді.

У проєкті резолюції, за який проголосували, висловлюється «серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні» через дії РФ.

За даними американських ЗМІ, росіяни погрожували дипломатам в ООН.

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