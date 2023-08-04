Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку

Україна максимально спрощує процедуру для оборонних підприємств, «щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами»

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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«Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави заслухав доповіді віце-прем’єра Олександра Кубракова, міністра Олексія Кулеби, командувача Олексія Неїжпапи та наших розвідок.

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«Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності», – додав він.

Також Зеленський зазначив, що Україна максимально спрощує процедуру для оборонних підприємств, «щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами».

«Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені», – додав президент.

Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.