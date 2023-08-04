Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку
Глава держави заслухав доповіді міністрів та представників розвідки
фото: Офіс президента

Україна максимально спрощує процедуру для оборонних підприємств, «щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами»

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

«Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави заслухав доповіді віце-прем’єра Олександра Кубракова, міністра Олексія Кулеби, командувача Олексія Неїжпапи та наших розвідок. 

«Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності», – додав він.

Також Зеленський зазначив, що Україна максимально спрощує процедуру для оборонних підприємств, «щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами».

«Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені», – додав президент.

Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великий десантний корабель «Оленегорский горняк»
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
Сьогодні, 11:30
Російська влада панікує, адже на обліку в Сочі нині стоять понад 2,5 тис. маломірних суден
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі
Сьогодні, 11:11
Західні аналітики пояснили тактику ЗСУ
The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким
Сьогодні, 11:08

Політика

Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку
Україна задоволена результатами застосування високоточної зброї. Зеленський провів Ставку
Соратник Зеленського прирівняв корупцію до державної зради
Соратник Зеленського прирівняв корупцію до державної зради
Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото
Депутатка Безугла побувала на «смітнику історії» і показала фото
Інститут нацпам'яті пропонує перейменувати понад 180 населених пунктів: повний список
Інститут нацпам'яті пропонує перейменувати понад 180 населених пунктів: повний список
Як буде заборонено УПЦ МП. «Слуга» Дунда розповів про два сценарії
Як буде заборонено УПЦ МП. «Слуга» Дунда розповів про два сценарії
Зеленський повідомив, скільки РФ випустила по Україні дронів від початку вторгнення
Зеленський повідомив, скільки РФ випустила по Україні дронів від початку вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
29K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
12K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
11K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
7604
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном
7445
Папа Римський вибачився перед українцями

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту