Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці

Глава держави доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва й проти колаборантів

19-й пакет санкцій ЄС набуває чинності в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Відсьогодні 19-й пакет санкцій ЄС набуває чинності в Україні. До нього увійшли 14 фізичних і 57 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій. Він діє проти експорту російських ресурсів і схем постачання в Росію електронних компонентів. Загальний вплив 19-го пакета на обмеження російських заробітків оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щороку.

Серед підсанкційних осіб – керівництво стратегічних російських і білоруських підприємств, ті, хто «перевиховує» дітей і підлітків на тимчасово окупованих територіях, підприємства російського ВПК, криптовалютні біржі, золотодобувна компанія та компанії – покупці сирої нафти російського походження. Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 12 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.

Другий указ стосується санкцій проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. До нього увійшли 18 фізичних і 36 юридичних осіб, які забезпечують видобування та експорт російських енергоресурсів, розробники й виробники військово-інженерної техніки.

Також санкції запроваджені проти компаній, які здійснюють промислові дослідження, геологічну розвідку та розробку родовищ корисних копалин і виробництво сировинної продукції, ті, хто залучений до постачання російського вугілля на експорт через морські транспортні шляхи в обхід санкцій, використовуючи компанії-посередники.

Також раніше Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.